12日も関東から九州にかけて広い範囲で局地的な雷を伴った激しい雨に警戒が必要です。特に東海地方では雨の量が多くなるおそれがあります。大気の不安定な状態が続いている影響で、関東から九州の広い範囲で12日夜にかけ局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。東海地方や中国地方などでは未明から局所的に激しい雨が降り、岐阜・白川町で1時間に70.5mmの非常に激しい雨を観測しました。13日朝までに予想される雨量は