11日に東京や神奈川を襲った記録的な大雨から一夜明けましたが、国内の空の便は、12日も機材や乗務員の手配がつかないなどの理由で、全日空で86便、日本航空で42便が欠航しています。両社あわせて、およそ2万4000人に影響が出るということです。