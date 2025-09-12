石川県珠洲市蛸島町に250年以上伝わる伝統の「早船狂言」。11日夜は、2年ぶりに若者の出演者3人がそろって上演されました。 珠洲市蛸島町にある、高倉彦神社の秋祭りのクライマックスを飾る「早船狂言」。震災の爪痕が残る中、去年から舞台を漁港に移し、250年の伝統をつないでいます。舞台は地元の新成人が務める習わしですが、昨夜は2年ぶりに、二十歳を迎える地元出身の青年3人が揃い、上演されました。 見どころは、芸者