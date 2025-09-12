岐阜県飛騨市の住宅に放火した疑いで3人が逮捕された事件で、元保険調査員の男らがメンバーを入れ替えながら、全国で保険金目当ての放火を繰り返していたとみられることがわかりました。 【写真を見る】全国でメンバー入れ替えながら“保険金目的の放火”繰り返したか 元保険調査員の男ら3人逮捕 岐阜・飛騨市でリフォーム中の住宅が全焼 けさ送検された、元保険調査員の深町優将容疑者（54）と静岡県伊東市の