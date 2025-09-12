映画会社の東映は１２日、Ａｍａｚｏｎが展開するオンデマンド・プリントサービス「ＭｅｒｃｈｏｎＤｅｍａｎｄ（マーチオンデマンド）」で、東映の名作映画のタイトルロゴに関する商品の販売を同日から開始したと発表した。今回発売するのは、今年８月に公開５０周年を迎え、今もなお多くのファンに愛され続けている「トラック野郎」シリーズ１０作品とその５０周年ロゴ、「ビー・バップ・ハイスクール」シリーズ全６作