手応え十分だ――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦２日目（１２日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、女子１次リーグで２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブが、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）に５―４で勝利。通算成績を２勝１敗とした。１１日のＬＳ戦は４―１３と大敗を喫したものの、この日のＳＣ軽井沢クラブはひと味違った。序盤から一進一退の攻防を繰