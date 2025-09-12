はてな [東証Ｇ] が9月12日昼(12:00)に決算を発表。25年7月期の経常利益(非連結)は前の期比3.7倍の3億3900万円に拡大したが、26年7月期は前期比56.9％減の1億4600万円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比61.5％減の4000万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同