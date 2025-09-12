気象庁は「大潮による高い潮位に関する全般潮位情報を」発表しました。 ９月２２日の新月の前後は、大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。気象庁は、「北陸地方と西日本の沿岸の一部では、海岸や河口付近の 低い土地で浸水や冠水のおそれがある」としています。 夏から秋にかけては海水温が高い影響などで、平常時の潮位が年間でも高い時期となります。さらに、９月２２日の新月の前後は大潮の時期に