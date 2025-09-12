地獄に堕ちるわよ 日本で10周年を迎えたNetflixは、実写の注目作として、戸田恵梨香出演の「地獄に堕ちるわよ」、主演・役所広司×脚本・宮藤官九郎の「俺のこと、なんか言ってた?」を発表した。どちらも2026年Netflixにて世界独占配信予定。 地獄に堕ちるわよ 昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 、細木数子。 「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキ