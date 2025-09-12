【新興国通貨】対中関税強化を打ち出す=メキシコペソ メキシコのエブラルド経済相は中国など貿易協定を結んでいない国からの関税強化方針を示し、中国製自動車へ現状の２０％から最大５０%の関税を課す方針を示すなど対中関税強化姿勢を示した。対米交渉に向けた動きと見られている。格付け会社S＆Pレーティングスはメキシコの格付け据え置きを決定。同じく格付け会社ムーディーズはメキシコも貨】対中関税