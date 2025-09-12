【北欧通貨】来週の金融政策会合にらむ展開=ノルウェークローネ 今週１０日のノルウェー消費者物価指数は予想に反して前月比がマイナス、前年比も伸びが鈍化した。今年６月の会合で市場の予想に反し約５年ぶりの利下げに踏み切ったノルウェー中銀は、前回８月の会合では全会一致の据え置きを決めたが、来週１８日の会合での利下げ期待が広がっている。 ドルクローネは９．８７台推移。昨日