12日午前、山形市のJR奥羽線の踏み切りで、10代の女性が走行中の列車と接触し、意識不明の重体となっています。12日午前10時半前、山形市のJR奥羽線五日町踏切で、10代の女性が山形駅に向かって走行してきた下りの列車と接触しました。この事故で、女性は病院に運ばれましたが意識不明の重体となっています。また、事故の影響で山形ー米沢駅の区間の上下線で列車の運転を見合わせていましたが、JRによりますと午前11時50分ご