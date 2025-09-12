１２日前引けの日経平均株価は前日比３２２円１５銭高の４万４６９４円６５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億４８７５万株、売買代金概算は３兆２１４２億円。値上がり銘柄数は９６０、値下がり銘柄数は５６１、変わらずは９７銘柄だった。 日経平均株価は続伸。前日の米株式市場は、ＮＹダウが６１７ドル高と大幅反発し最高値を更新した。米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は市場予想と一致し米利下げに対