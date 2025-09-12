ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）の公式Ｘ（旧ツイッター）が１２日に更新され、新キャスト４人を発表。浜辺ヒラメ（アンパンマン） 役は俳優の浜野謙太が演じることが分かった。Ｘで「新たな出演者発表」と題して４人を発表。浜辺ヒラメ（アンパンマン）役は浜野謙太、マノ・ゴロー役は伊礼彼方、古川マモル（ヤルセ・ナカス）役は西山潤、小宮 ミカ（ミルカ）役は佐竹桃華と発表し、「来週の登場です」