ものまねタレント・りんごちゃんが衝撃の変ぼうを見せた。りんごちゃんは３日から７日まで都内で上演された舞台「商店街グランドリオン２０２５」に出演。２度目となる舞台出演で、ギャルの田中朝子役を演じていた。無事に千秋楽を迎え、１２日までにインスタグラムで「舞台最終日、焼きすぎた無事に最後まで駆け抜けた今回の舞台たくさんのご来場者の皆様、関係者の皆様、仲間たち、そして劇団バルスキッチン、本当にほ