６日、南京大学で記念撮影する大会参加者。（南京＝新華社配信／大会実行委員会提供）【新華社南京9月12日】芥川文学の国際学術交流を進める国際芥川龍之介学会ISASは6、7日両日、中国江蘇省南京市の南京大学で第20回大会を開いた。学会と南京大が共催したシンポジウムには中国や日本、韓国、欧米の学者100人以上が参加。大会テーマの「芥川文学と中国古典、そして世界文学」をめぐり、芥川文学と中国古典文学の関係や中国古典文