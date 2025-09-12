8月23日・24日の2日間、タイ・バンコクにあるインパクト・ムアントーンターニー チャレンジャー・ホール1～3にて行われた『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』（以下『サマソニバンコク』）の1日目にSnow Manが出演した。『サマソニバンコク』は、日本の大型音楽フェスの一つ『SUMMER SONIC』の海外版として2024年に初開催。二度目となる今年も、Creepy NutsやBABYMETAL、BE:FIRSTをはじめとする