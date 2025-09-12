アーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、１勝クラスの黄菊賞（１１月１６日、京都・芝２０００メートル）に引き続き菱田裕二騎手とのコンビで向かう。前走の札幌２歳Ｓでは出遅れが響いて４着。橋口調教師は「前日にゲート練習もしていたのですが…。それでも力のあるところは見せましたからね」と振り返った。僚馬で紫苑Ｓ３着のダノンフェアレディ（牝３歳、父キズナ）は予定通り、優先出走権