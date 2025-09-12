１１日、河北省晋州市の周家荘郷にある果樹園で梨を収穫する生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘9月12日】中国河北省晋州市はここ数年、地域の実情に合わせ、特色ある果樹栽培の発展に力を入れてきた。梨やブドウ、リンゴなどの生産を奨励することで、農家の収入増と農村振興を促進している。１１日、河北省晋州市の周頭村でブドウを箱詰めする生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）１１日、河北省晋州市の