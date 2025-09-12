県内は、大気の状態が不安定となり、昼過ぎから雷を伴った強い雨が降るところもある見込みです。夜遅くにかけ土砂災害に注意してください。県内は日が差したところもありますが、雲が目立ち、蒸し暑く感じられます。暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、昼過ぎから夜遅くにかけて大気の不安定な状態が続くため、雨が降りやすく雷を伴った強い雨の降る所もある見込みです。あす朝6時までに予想される24時間降水量は、多いところ