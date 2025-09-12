■これまでのあらすじ幼なじみのありさのトラウマから他人を利用しようとする人の理不尽な行動が許せなくなったののかは、街で他人同士の搾取をぶった切るようになる。恋人の辻森にそんな自分の姿を見られたことで別れを決意するののかだったが、辻森はそんなののかに救われたことがあり、彼女を認め受け入れるのだった。そんな辻森の行為がののかの閉ざしていた心を溶かし、再会した友だちからも「雰囲気がやさしくなった」と言わ