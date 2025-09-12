ネオジャパン [東証Ｐ] が9月12日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比44.4％増の12.9億円に拡大し、通期計画の21.6億円に対する進捗率は59.7％に達し、5年平均の51.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.4％減の8.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(