出向先の内部情報を日本生命の社員が無断で持ち出していた問題で、複数の社員が7つの金融機関から約600件の情報を無断で持ち出していたことがわかりました。【映像】日生社員、内部情報の無断持ち出し日本生命では、三菱UFJ銀行に出向していた社員が内部の情報を無断で営業部門に共有していたことが7月に発覚しています。関係者によりますと、調査の結果、複数の社員があわせて7つの金融機関から保険販売の方針や行員の評価