全国の100歳以上の高齢者が約9万9000人となり、55年連続で過去最多を更新しました。【映像】“男性最高齢”111歳の水野清隆さん厚生労働省によりますと、1日時点で全国の100歳以上の高齢者は前の年から4644人増えて9万9763人でした。このうち女性の割合は88％ほどを占めています。100歳以上の高齢者は1963年には153人でしたが、年々増え55年連続で過去最多を更新しています。国内最高齢は1911年・明治44年生まれで奈良に住む