自民党富山市連が進める次の衆院選に向けた候補者の決定は、新たな総裁が決まる来月4日より後になる見通しです。自民党富山市連はけさ会合を開いて、無断・架空の党員登録問題などを受けて支部長を外れた現職の田畑議員に代わる次の衆院選の候補者選考について話し合いました。選考委員会のメンバーや選考方法などについて協議しましたが、きょうは結論は出ませんでした。自民党富山市連 藤井支部長「なるべく早く、しかも党