自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を固めている小泉進次郎農相（４４）は１２日午前の閣議後の記者会見で「政治家として、よって立つところは生まれ育った地元だ。重要な判断をする時、支えていただいた皆さんの声を伺いながら、最終的に対応して判断していきたい」と述べた。複数の陣営関係者によると、小泉氏は１３日にも地元の神奈川県横須賀市で支援者らに出馬する考えを伝え、理解を得た上で