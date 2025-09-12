一時4万4600円台を付けた日経平均株価を示すモニター＝12日午前、東京都千代田区12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値から一時500円超上げ、取引時間中としての最高値を2日連続で更新した。前日の米国市場で主要3指数がそろって終値としての最高値を付けたことが好感された。節目となる4万5000円の大台に迫るが、このところの急ピッチの上昇には警戒感も広がる。午前終値は前日終値比322円15