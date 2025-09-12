電子部品大手ミネベアミツミは12日、センサー大手の芝浦電子に対する株式公開買い付け（TOB）が不成立になったと発表した。子会社化する計画だったが、期限の11日までに応募のあった株式が目標に届かなかった。芝浦電子には台湾の電子部品大手ヤゲオも2月、同意なきTOB実施を公表しており、ヤゲオの価格がミネベアミツミを上回った。ヤゲオのTOBの期限は9月18日で、成立の可否が今後の焦点になる。ミネベアミツミは友好的な買