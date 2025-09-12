中野洋昌国土交通相中野洋昌国土交通相は12日の閣議後記者会見で、パイロットの飲酒問題が続発し厳重注意とした日航に向け「今度こそ社員一人一人に安全意識が徹底されるよう、踏み込んだ対策を取ってほしい」と述べた。日航では昨年12月、メルボルン発便の機長と副機長が飲酒し、口裏を合わせ隠蔽を図る不祥事が発生。パイロットは滞在先で全面禁酒としたが、今年8月にはホノルル発便の機長がルールに違反して飲酒し、3便が最