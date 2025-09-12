千葉県山武市の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。近所の住民は雷が鳴った後に燃えたなどと話しています。【映像】焼け焦げた住宅（現場の様子）「（雷が）ピシッピシッピシッと4回くらい音がした。それで（家が）もう燃えていた」（近隣住民）午前0時20分頃、山武市にある住宅で火事がありました。消防などによりますと、火は約2時間半後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました