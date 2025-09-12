沖縄県教育委員会は12日までに、わいせつな内容に加工されると知りながら、卒業アルバムの顔写真を部外者に提供したなどとして、沖縄本島の県立高の30代男性実習助手を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は11日付。合成された写真は交流サイト（SNS）に投稿され、実習助手はみだらな言葉を添えてリポスト（再投稿）していた。県教委によると、複数の卒業生が警察に被害を相談している。実習助手は4〜7月ごろ、アルバムから9人