元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が11日までにX（旧ツイッター）を更新。「『辞める』ハラスメント」について私見をつづった。三崎氏は「辞めるハラスメントをする人は絶対に採用してはいけない」と書き出した。そして「何かあるたびに『辞める』と脅して経営陣や上司にプレッシャーをかける。そういうやつに限ってなぜか辞めるといったのに辞めない。会社全体が疲弊するだけで、悪影響しかない」と述べた。さらに「採用は見