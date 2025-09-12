女優田中みな実（38）が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。SNSをやめた理由を語った。田中は自身が心地よくいるための習慣についてトーク。スマートフォンについて「お家帰ったら、基本的には触らない」と明かし、SNSについても「写真集販売促進のためにやっていたインスタがあったんですけど、それはやめましたね」と語った。若槻千夏が「続けなかったんですか？100万人以上いたじゃないですか