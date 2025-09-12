人気YouTuberはじめしゃちょー（32）が12日、都内で「PSA×スニダンパートナーシップ締結発表会」に登場した。先月30日に一般女性との結婚発表後、初の公の場。左手の薬指に指輪を輝かせ、登場した。トレーディングカードのイベントとあって、自身の「トレカ遍歴」を聞かれると「小学校1、2年の時に初めて触ったのが遊戯王カード。好きとかではなく、確か父が買ってきてくれて」と回想。その後「中学生になって反抗期になって離