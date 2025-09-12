テレビ朝日では、本日9月12日（金）正午から、ドラマ・アニメ・バラエティを順次無料配信する「テレ朝ドラバラ祭！秋 2025」をTVer、ABEMA、テレ朝動画で開始します。テレ朝が誇る人気ドラマが続々と無料配信予定。ラインナップは、岩本照出演の『恋する警護24時』、西島秀俊出演の『警視庁アウトサイダー』、長澤まさみ出演の『都市伝説の女』など。順次全話無料配信されます。名作シリーズ『相棒』、『緊急取調室』も配信となり