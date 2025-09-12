本格的な新米の季節が到来です。JA全農にいがたはコシヒカリの新米の県外向け出荷式を開きました。トラックに掲げられた初出荷の文字。荷台に並ぶのはコシヒカリの新米です。長岡市で開かれた出荷式にはJAの関係者が集まりました。ことしは猛暑が続きましたがJAえちご中越管内の1等米比率は9月11日時点で91パーセントだということです。初日の12日は約12トンの新米が関東に向けて出荷されました。〈JAえちご中越 経営管理委