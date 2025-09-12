浜崎あゆみの公式Instagramにて、浜崎の激変ビジュアルが公開され、話題を集めている。 【画像】浜崎あゆみの激変ビジュアル／暗髪ロングヘアの近影／『a-nation 2025』には金髪ボブのウィッグ姿で登場 ■シルバーロングヘア×ミントグリーンのリップ＆ネイルの浜崎あゆみ 浜崎は「選ぶのは右か左かじゃない。比べるのはあの人かこの人かじゃない。わたしがわたしとの戦いを支配する。」というメッセージとと