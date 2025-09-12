店舗で現物を確認してからオンラインで購入――。現在はユニクロなど一部の大手に限られている買い物体験が、日本全国でできる日が近づいているかもしれない（写真：IYO／PIXTA）【写真あり】“この端末”で買い物をしたことがある人は「ユニファイドコマース」経験者かも!?「このサイズ、オンラインならあるんですが……」気に入った服を見つけたのに、店員からこう言われた経験は誰にでもあるだろう。同じブランドなのに、なぜ店