ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が11日（日本時間12日）、本拠地でのタイガース戦に「2番右翼」で先発出場し、45、46号本塁打を放った。キャリア通算では361本となり、ジョー・ディマジオに並び球団歴代4位となった。この日は2001年9月11日に発生した米同時多発テロから24年。試合前には追悼式が行われ、球場を訪れていたドナルド・トランプ米大統領がヤンキースの選手たちを激励していた。