「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在でキオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」１位となっている。 １２日の東証プライム市場でキオクシアが８日続伸し最高値を更新している。前日の米国市場で半導体株が買われ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が最高値を更新した。また、外資系証券からは、ＡＩ向けＮＡＮＤ需要の拡大を考慮して同社株の目標株