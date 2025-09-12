釣り人が海に転落したとき、迅速な救助につなげるITを使ったシステムの実証実験が行われました。 聖籠町の新潟東港で日本釣振興会などが行った実証実験。釣り人が海に転落したのを知らせるのが、こちらの発信機です。転落を検知すると自動で『SOS信号』を発信し、管理するコンピューターが位置情報を特定します。 ライフジャケットを着用したスタッフが、発信機をつけて海に入りシステムを確認しました。 ■日