けさ山形県内ではクマの目撃が相次ぎました。学校などに影響が出ています。 【写真を見る】臨時休校の学校も...米沢市、東根市、河北町でクマ目撃米沢市では警察がクマを発見も見失い、ドローンを使い捜索（山形） 警察などによりますとけさ、米沢市の中心部でクマの目撃が相次ぎました。 午前５時１５分ごろには門東町３丁目で、６時３２分ごろには東２丁目で、６時４６分ごろには東１丁目でクマ１頭が目撃されたとい