2023年10月ごろ海外旅行の航空券やホテル代として、鹿児島市の知人女性から現金52万円をだまし取ったとして東京都の26歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都に住む職業不詳の伊藤玲央容疑者(26)です。警察によりますと伊藤容疑者は2023年10月ごろ、知人である鹿児島市の50代の女性から現金52万円をだまし取った疑いが持たれています。女性から海外旅行のチケットの手配を依頼された伊藤容疑者は、「