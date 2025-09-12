ノッティンガム・フォレストの新監督としてプレミアリーグに復帰したアンジェ・ポステコグルーが、トッテナムで解任された際の裏話を明かした。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。60歳のオーストラリア人指揮官は、母国の代表チーム、横浜F・マリノス、セルティックなどを経て、一昨季にトッテナムの監督に就任。１年目はプレミアリーグ５位に導いたが、２年目の昨季は残留ラインぎりぎりの17位に低迷した。そのため、