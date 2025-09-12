アースインフィニティ [東証Ｓ] が9月12日昼(12:00)に決算を発表。25年7月期の経常利益(非連結)は前の期比2.9倍の6.7億円に急拡大し、26年7月期も前期比18.7％増の8億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を1.8円→2.1円(前の期は1.3円)に増額し、今期も前期比0.5円増の2.6円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期