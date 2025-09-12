12日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝147円42銭前後と、前日午後5時時点に比べ35銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円89銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース