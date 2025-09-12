北海道厚沢部町でクマがトウモロコシ畑を荒らす姿をＳＴＶのカメラが捉えました。この畑でクマによる食害が確認されるのはこれで３日連続です。畑に現れた１頭のクマ。トウモロコシをくわえると、そのまま根元から引き抜き立ち去っていきました。９月１１日午後８時半ごろ、厚沢部町美和の畑にＳＴＶが設置したカメラが、トウモロコシを食い荒らすクマの姿をとらえました。クマは１２日未明にかけて複数回、畑に来る様子が撮影され