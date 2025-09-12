これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。夜遅くにかけて、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆12日(金)これからの天気 晴れ間はありますが、湯沢町や阿賀町などで雨や雷雨となるところがあるでしょう。これからお出かけの方は、雨具を持っておくと安心です。 降水確率は、夕方にかけては上越市・長岡市・湯沢町でやや高くなっています。湯沢町・