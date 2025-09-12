12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比380円高の4万4510円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万4694.65円に対しては184.65円安。出来高は2万9814枚となっている。 TOPIX先物期近は3140.5ポイントと前日比17ポイント高、現物終値比21.28ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44510