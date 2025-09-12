この記事をまとめると ■パワー・ウエイト・レシオは車両重量を出力で割った加速性能の指標である ■ホンダS800とトヨタS800は数値上差がありつつもレースで好勝負を展開した ■軽量性や空力特性が速さを左右し総合性能の調和が重要となる クルマの加速力を掴む指標のひとつ パワー・ウエイト・レシオとは、出力と車両重量の比という意味だ。単位は、kg/PSになる。1馬力で何kgの重さを動かすことになるかという指標と解釈すれば